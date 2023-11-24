Konya ve Afyonkarahisar'da sis etkili oldu Konya ve Afyonkarahisar'da etkili olan sis, sürücülere zor anlar yaşattı.

Konya ve Afyonkarahisar'da etkili olan sis, sürücülere zor anlar yaşattı.

Konya'yı çevre illere bağlayan kara yollarında sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

Sis, kent merkezinde de etkili oldu.

Afyonkarahisar da ise sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

Sis, sürücülere zor anlar yaşattı, trafikte aksamalar oldu.

Trafik ekipleri sürücüleri, dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.