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        Konya ve Afyonkarahisar'da sis etkili oldu

        Konya ve Afyonkarahisar'da etkili olan sis, sürücülere zor anlar yaşattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 10:28 Güncelleme: 24.11.2023 - 10:28
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        Konya ve Afyonkarahisar'da sis etkili oldu
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        Konya ve Afyonkarahisar'da etkili olan sis, sürücülere zor anlar yaşattı.

        Konya'yı çevre illere bağlayan kara yollarında sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

        Sis, kent merkezinde de etkili oldu.

        Afyonkarahisar da ise sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

        Sis, sürücülere zor anlar yaşattı, trafikte aksamalar oldu.

        Trafik ekipleri sürücüleri, dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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