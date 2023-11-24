Afyonkarahisar'da 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri

Afyonkarahisar'da 24 Kasım Öğretmenler Günü törenle kutlandı.

Kocatepe Parkı'ndaki törende İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Sünnetci, öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Törene, Milli Eğitim Şube Müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Program, Kamil Miras Anadolu Lisesi Şehit Kerim Üye Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliklerle devam etti.

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