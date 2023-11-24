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        Afyonkarahisar'da 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri

        Afyonkarahisar'da 24 Kasım Öğretmenler Günü törenle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 10:30 Güncelleme: 24.11.2023 - 10:39
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        Afyonkarahisar'da 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri
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        Afyonkarahisar'da 24 Kasım Öğretmenler Günü törenle kutlandı.

        Kocatepe Parkı'ndaki törende İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Sünnetci, öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

        Törene, Milli Eğitim Şube Müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        Program, Kamil Miras Anadolu Lisesi Şehit Kerim Üye Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliklerle devam etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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