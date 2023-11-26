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        AK Parti Afyonkarahisar Kadın Kollarından kadına yönelik şiddetle mücadele açıklaması

        AK Parti Afyonkarahisar Kadın Kolları Başkanlığı tarafından "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla basın açıklaması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 11:18 Güncelleme: 26.11.2023 - 11:39
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        AK Parti Afyonkarahisar Kadın Kollarından kadına yönelik şiddetle mücadele açıklaması
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        AK Parti Afyonkarahisar Kadın Kolları Başkanlığı tarafından "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla basın açıklaması yapıldı.

        AK Parti Afyonkarahisar Kadın Kolları Başkanı Ferda Ertürk, İl Başkanlığında yaptığı basın açıklamasında, partisinin kadına yönelik şiddetle mücadelede 21 yıldır kararlı bir duruş sergilediklerini belirtti.

        Kadının eğitim hakkı başta olmak üzere, fırsat eşitliği, iş gücü piyasasına ve karar alma mekanizmalarına katılımının hükümetlerinin öncelikli politika alanları olduğunu aktaran Ertürk, şunları kaydetti:

        "Şiddet sadece ülkemizin değil maalesef tüm dünyanın sorunudur, tüm dünya gibi bizim de canımızı yakan kadına yönelik şiddetle mücadele etmekte kararlıyız. Bu konuda asla toleransımız yok. Bu düşünceyle kadına yönelik şiddetle mücadelede toplumsal dayanışmanın gücü önemlidir. Bugüne kadar olduğu gibi sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yaparak kapsamlı çözümler üretmeye devam edeceğiz."

        Basın açıklamasına Ertürk'ün yanı sıra partililer katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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