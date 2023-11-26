Afyonkarahisar'da "Anne-Baba Okulu Eğitimleri" kapsamında iki konferans yapıldı Afyonkarahisar'da valilik himayesinde Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi (SODİMER) ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde "Anne-Baba Okulu Eğitimleri" kapsamında iki konferans düzenlendi.

Afyonkarahisar'da valilik himayesinde Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi (SODİMER) ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde "Anne-Baba Okulu Eğitimleri" kapsamında iki konferans düzenlendi.

Öğretmen, öğrenci ve velilerin katıldığı "Anne-Baba Okulu Eğitimleri" programları, kentteki bir otel ile Kamil Miras Anadolu Lisesi Şehit Kerim Üye Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

SODİMER Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, gazetecilere, iki ay önce planladıkları eğitim çalışmalarının bugün birinci ayağını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Uzman akademisyenlerin kentteki öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldiğini dile getiren Eraslan, şöyle konuştu:

"Çocukların rol model edinmeleri ve süreç içerisinde neler yapmaları gerektiğini uzmanlarından dinlemeleri oldukça kıymetli. Anne-Baba Okulu Eğitiminin ilkini de Afyonkarahisar'dan başlattık. Bugün Afyonkarahisar'da hem çocuklarımız hem de anne ve babalarımız bir eğitim sürecine dahil oldular. Eğitimlerin düzenlenmesinde destek olan Afyonkarahisar Valimiz Kübra Güran Yiğitbaşı'na teşekkür ediyoruz."

İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci de 500 aile ile öğrenci ve öğrencilerin katılım sağladığı iki konferansla eğitim ve sınav sürecindeki rollerinin anlatıldığını ifade etti.