Afyonkarahisar'da karbonmonoksit gazından etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Afyonkarahisar'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 4 kişi, tedaviye alındı.

Ataköy Mahallesi'nde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini fark eden K.O. durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekiplerce hastaneye kaldırılan K.O, buradaki tedavisinin ardından Eskişehir'e sevk edildi.

K.O'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Beyyazı beldesinde de A.A. (32), eşi H.A. (33) ve kızı F.A. (6) sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen ekiplerce baba anne ve kızı Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. A.A. ve H.A. müdahalenin ardından Eskişehir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

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