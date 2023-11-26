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        Afyonkarahisar'da karbonmonoksit gazından etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı

        Afyonkarahisar'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 4 kişi, tedaviye alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 14:16 Güncelleme: 26.11.2023 - 14:16
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        Afyonkarahisar'da karbonmonoksit gazından etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı
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        Afyonkarahisar'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 4 kişi, tedaviye alındı.

        Ataköy Mahallesi'nde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini fark eden K.O. durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

        Bölgeye gelen ekiplerce hastaneye kaldırılan K.O, buradaki tedavisinin ardından Eskişehir'e sevk edildi.

        K.O'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Beyyazı beldesinde de A.A. (32), eşi H.A. (33) ve kızı F.A. (6) sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

        Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen ekiplerce baba anne ve kızı Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. A.A. ve H.A. müdahalenin ardından Eskişehir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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