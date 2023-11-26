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        AK Parti Afyonkarahisar İl Teşkilatında, yerel seçimler için temayül yoklaması yapıldı

        AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığınca 2024 Mahalli İdareler Seçimi için partilerine başvuran aday adaylarına yönelik teşkilat içinde temayül yoklaması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 15:30 Güncelleme: 26.11.2023 - 15:33
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        AK Parti Afyonkarahisar İl Teşkilatında, yerel seçimler için temayül yoklaması yapıldı
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        AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığınca 2024 Mahalli İdareler Seçimi için partilerine başvuran aday adaylarına yönelik teşkilat içinde temayül yoklaması yapıldı.

        Fuar Düğün Salonundaki programda konuşan AK Parti MKYK Üyesi Ahmet Arslan, AK Parti farkıyla özellikle elektronik oylama ile sonuçların anında karar vericilerin önüne düşmesi konusunda bir uygulama başlattıklarını ve herhangi bir aksama olmadan bunu başarılı bir şekilde uyguladıklarını kaydetti.

        Arslan, "Belediyesi bizde olan yerlerde oy kullanacak olan üyelerden başkanla ilgili görüşlerini alıyoruz. Başarılı olduğu alanlar, daha geliştirilmesi gereken alanlar ile ilgili görüş alarak onlarla ilgili adeta bir ölçümleme yapmış oluyoruz. Onun yanı sıra üyeler eğer isterlerse belediyesi bizde olan yerlerde iki aday belirlemelerini istiyoruz. Belediyesi bizde olmayan yerlerde ise üyelerden üç aday istiyoruz ki bu maksimumdur. Üyeler isterse bir aday da teklif edebilirler. Günün sonunda temayül yoklaması yüzde yüz belirleyici olmamakla birlikte aday belirleme unsurlarımızdan en önemlilerinden biridir." diye konuştu.

        AK Parti İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay da bin 556 delegenin oy kullanacağını dile getirdi.

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