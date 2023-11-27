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        Sandıklı Kaymakamı Çengel, huzurevini ziyaret etti

        Sandıklı Kaymakamı Önder Çengel, Hüseyin Develi Huzurevi sakinleri ile birlikte doğum günü kutlayarak bocce ve bilardo oynadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 15:47 Güncelleme: 27.11.2023 - 15:57
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        Sandıklı Kaymakamı Çengel, huzurevini ziyaret etti
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        Sandıklı Kaymakamı Önder Çengel, Hüseyin Develi Huzurevi sakinleri ile birlikte doğum günü kutlayarak bocce ve bilardo oynadı.

        Çengel, "Çınarların gölgesinde, gönül elçilerimiz" projesi kapsamında Hüseyin Develi Huzurevinde düzenlenen etkinliğe katıldı.

        Etkinlik kapsamında kasım ayında doğan huzur evi sakinleri için pasta kesilerek doğum günleri kutlanırken, bilardo oynanırken bocce turnuvası düzenlendi.

        Turnuvada dereceye giren huzur evi sakinlerine Kaymakam Çengel, tarafından plaket takdim edildi.

        Çok hoş zaman geçirdiğini dile getiren Çengel, huzur evi sakinlerine sağlıklı ve huzurlu yaşam diledi.

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