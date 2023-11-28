Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Afyonkarahisar'da 12 peçeteye emdirilmiş bonzai maddesi ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce uygulama noktasında durdurulan araç ve şüpheliler üzerine arama yapıldı.

Yapılan aramada, 12 peçeteye emdirilmiş bonzai maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili U.Y. ve M.Ş. gözaltına alındı.

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