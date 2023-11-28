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        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

        Afyonkarahisar'da 12 peçeteye emdirilmiş bonzai maddesi ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 15:55 Güncelleme: 28.11.2023 - 16:01
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        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
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        Afyonkarahisar'da 12 peçeteye emdirilmiş bonzai maddesi ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce uygulama noktasında durdurulan araç ve şüpheliler üzerine arama yapıldı.

        Yapılan aramada, 12 peçeteye emdirilmiş bonzai maddesi ele geçirildi.

        Olayla ilgili U.Y. ve M.Ş. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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