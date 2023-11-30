Afyonkarahisar'da Okul Sporları Bowling Turnuvası düzenlendi

Afyonkarahisar'da ilk kez Okul Sporları Bowling Turnuvası düzenlendi.

Okul sporları faaliyet programında yer alan gençler bowling müsabakaları 50 sporcunun katılımıyla gerçekleşti.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, müsabakalara katılan sporculara başarılar diledi.

Kasapoğlu, müsabakalarda emeği geçen bowling sahibi Tansu Doğan'a ve spor birimi personellerine teşekkür etti.

Genç erkekler ve kızlar kategorilerinde dereceye giren takımlar 26-28 Aralık tarihinde bölge şampiyonasına katılmaya hak kazanacak.

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