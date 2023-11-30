Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da Okul Sporları Bowling Turnuvası düzenlendi

        Afyonkarahisar'da ilk kez Okul Sporları Bowling Turnuvası düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 13:58 Güncelleme: 30.11.2023 - 14:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyonkarahisar'da Okul Sporları Bowling Turnuvası düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Afyonkarahisar'da ilk kez Okul Sporları Bowling Turnuvası düzenlendi.

        Okul sporları faaliyet programında yer alan gençler bowling müsabakaları 50 sporcunun katılımıyla gerçekleşti.

        Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, müsabakalara katılan sporculara başarılar diledi.

        Kasapoğlu, müsabakalarda emeği geçen bowling sahibi Tansu Doğan'a ve spor birimi personellerine teşekkür etti.

        Genç erkekler ve kızlar kategorilerinde dereceye giren takımlar 26-28 Aralık tarihinde bölge şampiyonasına katılmaya hak kazanacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        MİT'ten Kuzey Irak'ta nokta operasyon!
        MİT'ten Kuzey Irak'ta nokta operasyon!
        Bakan Şimşek'ten KDV ve ÖTV açıklaması
        Bakan Şimşek'ten KDV ve ÖTV açıklaması
        Alkollü sürücü kalabalığa daldı! Ölü ve yaralılar var!
        Alkollü sürücü kalabalığa daldı! Ölü ve yaralılar var!
        Netanyahu: İsraillilere silah dağıtmaya devam edeceğiz
        Netanyahu: İsraillilere silah dağıtmaya devam edeceğiz
        "Bekle bizi Kopenhag"
        "Bekle bizi Kopenhag"
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        Seçil Erzan soruşturmasında dikkat çeken not ele geçirildi!
        Seçil Erzan soruşturmasında dikkat çeken not ele geçirildi!
        Mağdurlar mı suçlular mı?
        Mağdurlar mı suçlular mı?
        İşte beklenen haber! Barajlarda rekor artış!
        İşte beklenen haber! Barajlarda rekor artış!
        4 yılın ardından satışa çıkıyor
        4 yılın ardından satışa çıkıyor
        Alman Cumhurbaşkanı Katar'a inişinde 30 dakika bekledi
        Alman Cumhurbaşkanı Katar'a inişinde 30 dakika bekledi
        Galatasaray gruptan nasıl çıkar?
        Galatasaray gruptan nasıl çıkar?
        Doğumda yaşandı! Vücudunda unutulan gazlı bez, 2 yıl sonra fark edildi
        Doğumda yaşandı! Vücudunda unutulan gazlı bez, 2 yıl sonra fark edildi
        "Manchester cehennemde çöktü"
        "Manchester cehennemde çöktü"
        Dünyanın geleceği liderlerin elinde mi? COP28'den beklentiler
        Dünyanın geleceği liderlerin elinde mi? COP28'den beklentiler
        Google kullanıcıları dikkat! Hesaplarınız silinebilir
        Google kullanıcıları dikkat! Hesaplarınız silinebilir
        Kalaşnikoflu şehir eşkıyaları yakalandı!
        Kalaşnikoflu şehir eşkıyaları yakalandı!
        Emlak vergisinde son gün
        Emlak vergisinde son gün
        Varşova Gettosu’nun acısını yaşamış olan bir millet aynı acıyı Gazze’ye neden yaşatır ki?
        Varşova Gettosu’nun acısını yaşamış olan bir millet aynı acıyı Gazze’ye neden yaşatır ki?

        Benzer Haberler

        Afyonkarahisar'da 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şüpheli...
        Afyonkarahisar'da 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şüpheli...
        Afyonkarahisar'da fuhuş operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
        Afyonkarahisar'da fuhuş operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
        Afyonkarahisar Belediyesinden öğrencilere kaynak kitap desteği
        Afyonkarahisar Belediyesinden öğrencilere kaynak kitap desteği
        Afyonkarahisar'da halk ekmek büfeleri hizmete girdi
        Afyonkarahisar'da halk ekmek büfeleri hizmete girdi
        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
        Afyonkarahisar'da trafodan kablo çalan hırsızlar yakalandı
        Afyonkarahisar'da trafodan kablo çalan hırsızlar yakalandı