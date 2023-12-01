Sandıklı'dan kısa kısa

SandıklıKaymakamı Önder Çengel, ilçedeki bakırcı esnafını ziyaret etti.

Çengel, Zahire Pazarı'ndaki çarşıdaki bakıcılıkla uğraşan Mehmet ve Ahmet Üstün kardeşlerin dükkanına ziyarette bulundu.

Ustalarla sohbet eden Çengel, ürettikleri bakır alemlerin Türkiye'nin dört bir yanına gönderilmesinin mutluluk verici olduğunu belirterek çalışmalarında başarılar diledi.

- Sandıklı'da şap aşısı çalışmaları tamamlandı

Sandıklı'da İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından başlatılan şap aşısı çalışmalarının sona erdiği bildirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte 1 Eylül'den itibaren hayvanlara 22 bin 426 şap ile 1426 brusella aşısı yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, 2 bin 603 buzağının da küpelendiği aktarılarak ilçedeki aşılama çalışmasının tamamlandığı kaydedildi.