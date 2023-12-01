Afyonkarahisar'daki trafik kazasında 5 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da hafif ticari aracın yayaya çarparak şarampole devrildiği kazada, biri çocuk 5 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'da hafif ticari aracın yayaya çarparak şarampole devrildiği kazada, biri çocuk 5 kişi yaralandı.
O.A. (57) idaresindeki 06 CIT 91 plakalı hafif ticari araç, Sülümenli beldesi yakınlarında ismi henüz öğrenilemeyen yayaya çarparak şarampole devrildi.
Yaya ve sürücü ile hafif ticari araçtaki F.A, (74), N.A. (54) ile B.A. (14) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan, yayanın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.