Afyonkarahisar'daki trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da hafif ticari aracın yayaya çarparak şarampole devrildiği kazada, biri çocuk 5 kişi yaralandı.

O.A. (57) idaresindeki 06 CIT 91 plakalı hafif ticari araç, Sülümenli beldesi yakınlarında ismi henüz öğrenilemeyen yayaya çarparak şarampole devrildi.

Yaya ve sürücü ile hafif ticari araçtaki F.A, (74), N.A. (54) ile B.A. (14) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan, yayanın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.