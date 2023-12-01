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        Afyonkarahisar'da FETÖ'den aranan eski öğretmen yakalandı

        Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan aranan eski öğretmen Afyonkarahisar'da yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 19:58 Güncelleme: 01.12.2023 - 19:58
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        Afyonkarahisar'da FETÖ'den aranan eski öğretmen yakalandı
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        Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan aranan eski öğretmen Afyonkarahisar'da yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında işlem yapılan, ifade vermediği için 5 yıldır aranan S.N.B'yi Dumlupınar Mahallesi'nde gözaltına aldı.

        ByLock kullanıcısı olan Manisa'nın Turgutlu ilçesinde öğretmen iken KHK ile ihraç edilen S.N.B, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Örgütün sözde eğitim yapılanmasında zümre başkanı olduğu belirlenen S.N.B, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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