Afyonkarahisar'da İl Jandarma Komutanlığında 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Kentteki farklı sivil toplum kuruluşlarından 17 engelli ve ailesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

İl Jandarma Komutanı Tolga Yağan'ın misafirleriyle yakından ilgilendiği programda, kurum çalışmaları hakkında bilgiler verildi.

- Belediye Başkanı Zeybek'in mesajı

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Zeybek, mesajında, şunları kaydetti:

"Sosyal devlet anlayışı gereği, hükümetimiz engelli kardeşlerimizin toplumsal yaşama tam katılımlarını sağlamak amacıyla birçok alanda önemli faaliyetlere imza atıyor. Yerelde de bizler, gönül belediyeciliği ilkesiyle onlara her alanda erişilebilir bir yaşam sunmak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. İmkanlarımız ölçüsünde de engelli kardeşlerimizi sevindirmeye ve mutlu etmeye devam edeceğiz."

Zeybek, Afyonkarahisar'da engellilere yönelik çalışmalara değinerek kentteki engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmaya devam edeceklerini ifade etti.