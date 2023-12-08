Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Afyonkarahisar'da FETÖ üyeliğinden 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte araması bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, kent merkezinde "FETÖ'ye üye olmak" suçundan yargılandığı davada 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Ö'yü yakaladı.

F.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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