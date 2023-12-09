Afyonkarahisar'da göçmen kaçakçılığı yapan şüpheli tutuklandı

Afyonkarahisar'da göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Afyonkarahisar - İzmir kara yolundaki uygulama noktasında bir aracı durdurdu.

Araçtaki 2 yabancı uyruklu sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü.

Gözaltına alınan araç sürücüsü C.E. ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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