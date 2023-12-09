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        Afyonkarahisar'da göçmen kaçakçılığı yapan şüpheli tutuklandı

        Afyonkarahisar'da göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 14:28 Güncelleme: 09.12.2023 - 14:28
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        Afyonkarahisar'da göçmen kaçakçılığı yapan şüpheli tutuklandı
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        Afyonkarahisar'da göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Afyonkarahisar - İzmir kara yolundaki uygulama noktasında bir aracı durdurdu.

        Araçtaki 2 yabancı uyruklu sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü.

        Gözaltına alınan araç sürücüsü C.E. ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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