ABD'nin Gazze'de ateşkes tasarısını veto etmesine Afyonkarahisar, Aksaray ve Karaman'da tepki gösterildi

Afyonkarahisar, Aksaray ve Karaman'da Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) üyeleri, ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Gazze'de acilen insani ateşkes istenen karar tasarısını veto etmesine tepki gösterdi.

TÜGVA Aksaray Temsilciliğince düzenlenen protesto kapsamında vatandaşlar, yatsı namazı sonrası Ulu Camii önünde toplandı.

Türk ve Filistin bayrakları ile Gazze saldırılarına tepki gösteren grup, İsrail aleyhine slogan attı, tekbir getirdi.

Basın açıklaması yapan TÜGVA Aksaray Teşkilat Koordinatörü Mehmet Garip Bayol, Amerika Birleşik Devletleri'nin 13 Birleşmiş Milletler üyesi ülkeyi karşısına alarak İsrail'in katliamına ortak olduğunu tescillediğini söyledi.

Bayol, İsrail barbarlığına ortak olmanın Amerika tarihine kara bir leke olarak yazıldığını belirterek, "Ret kararı, şüphesiz Amerikan halkının değil iktidarda bulunan siyonist Biden hükümetinin bir kararıdır. Artık özgürlük, barış, insan hakları konusunda Amerikan hükümetinin hiçbir iddiası ve samimiyeti söz konusu olamaz." ifadelerini kullandı.

- Karaman

Türkiye Gençlik Vakfı üyeleri, Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bir araya gelerek kararın veto edilmesine tepki gösterdi.

Şube Başkanı Fatih Demirel, son 68 günde İsrail tarafından 18 bin masum insan katledildiğini söyledi.

7 bin 112'si çocuk, 4 bin 885’i kadın olmak üzere binlerce masumun ibadethanelerin, okulların, hastanelerin bombalanması sonucu şehit edildiğini belirten Demirel, şunları kaydetti:

"Dünya halkları bu soykırıma, bu katliama sessiz kalmamış, tepki göstererek ülkelerin harekete geçmesi çağrısında bulunmuştur. Her ne kadar çok geç kalsa da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de bu çağrılara cevap vererek ateşkes ilan edilmesi için harekete geçmiştir. Ne yazık ki yapılan oylamada bütün üyeler oy birliği ile ateşkes yapılmasını talep ederken ABD'nin veto etmesi sebebiyle karar alınamamış, reddedilmiştir. ABD, 13 Birleşmiş Milletler üyesi ülkeyi karşısına alarak İsrail’in katliamına ortak olduğunu tescillemiştir."

- Afyonkarahisar

Türkiye Gençlik Vakfı Afyonkarahisar Temsilciliğince düzenlenen protesto kapsamında vatandaşlar, yatsı namazı sonrası İmaret Camisi önünde toplandı.

Türk ve Filistin bayrakları ile Gazze saldırılarına tepki gösteren grup, İsrail aleyhine sloganlar attı.

Basın açıklaması yapan Türkiye Gençlik Vakfı Afyonkarahisar İl Temsilcisi Ramazan Sami Çınar, Gazze'de terör devleti İsrail tarafından gerçekleştirilen soykırımın insanlık tarihine kara bir leke olarak geçtiğini, bütün dünyanın bu soykırıma şahit olduğunu söyledi.

ABD'nin 13 Birleşmiş Milletler üyesi ülkeyi karşısına alarak İsrail'in katliamına ortak olduğunu tescillediğini kaydeden Çınar, "Böylece Amerika tarihine de İsrail barbarlığına ortak olmak bir kara leke olarak yazılmıştır. Bu ret kararı şüphesiz Amerikan halkının değil iktidarda bulunan siyonist Biden hükümetinin bir kararıdır. Artık özgürlük, barış, insan hakları konusunda Amerika hükümetinin hiçbir iddiası ve samimiyeti söz konusu olamaz." diye konuştu.