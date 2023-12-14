Afyonkarahisar'da 2 firari hükümlü yakalandı

Afyonkarahisar'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kente araması bulunan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y. ile "hırsızlık" suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.B'yi kent merkezinde yakaladı.

Savcılıktaki işlemlerinin ardından 2 hükümlü cezaevine teslim edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.