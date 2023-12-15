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        Afyonkarahisar'da bir kişi kazara kendisini yaraladı

        Afyonkarahisar'da bir kişi, elindeki tüfeğin ateş alması sonucu ayağından yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 09:30 Güncelleme: 15.12.2023 - 09:30
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        Afyonkarahisar'da bir kişi kazara kendisini yaraladı
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        Afyonkarahisar'da bir kişi, elindeki tüfeğin ateş alması sonucu ayağından yaralandı.

        M.Ö'nün elindeki tüfek Kanlıca Mahallesi Şehit Murat Uyar Caddesi'ndeki bir parkta kazara ateş aldı.

        Ayağından yaralanan M.Ö, kaldırıldığı Afyonkarahisar Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

        M.Ö, emniyetteki ifadesinde tüfeğin kazara ateş aldığını belirterek kimseden şikayetçi olmadığını ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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