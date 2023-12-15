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        Afyonkarahisar'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Afyonkarahisar'da hakkında 8 yıl 1 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 10:07 Güncelleme: 15.12.2023 - 10:09
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        Afyonkarahisar'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Afyonkarahisar'da hakkında 8 yıl 1 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte araması bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Ekipler, 2 suçtan aranan ve hakkında 8 yıl 1 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K.A'yı (26) Sülümenli beldesinde yakaladı.

        Savcılıktaki işlemlerinin ardından hükümlü, cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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