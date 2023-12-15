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        Afyonkarahisar'da bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

        Afyonkarahisar'da çıkan kavgada bir kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 13:54 Güncelleme: 15.12.2023 - 13:54
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        Afyonkarahisar'da bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı
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        Afyonkarahisar'da çıkan kavgada bir kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı.

        Nazmi Saatçi Mahallesi'nde S.G. ile S.S. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.G, bıçakla S.S'yi yaraladı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan S.S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Polis ekiplerince gözaltına alınan S.G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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