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        Afyonkarahisar'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

        AK Parti Afyonkarahisar Gençlik Kolları Başkanlığı ile kentteki bazı sivil toplum kuruluşları İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 14:48 Güncelleme: 15.12.2023 - 15:01
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        Afyonkarahisar'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
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        AK Parti Afyonkarahisar Gençlik Kolları Başkanlığı ile kentteki bazı sivil toplum kuruluşları İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gösterdi.

        AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı üyeleri ve engelli vatandaşlar, ellerinde pankartlarla Zafer Meydanı'nda bir araya geldi.

        Basın açıklaması yapan göstericilerden Sude Karakoç, Filistin'de küresel vicdanı yaralayan bir soykırım yaşandığını söyledi.

        Küresel güçlerin uyguladığı bütün engelleri aşmaya çalışan Filistinlilerin yanında olduklarını aktaran Karakoç, "Bütün genç arkadaşlarımızla birlikte vicdan sahibi herkesi Filistin etrafında, ortak bir gayede kenetlenmeye davet ediyoruz." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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