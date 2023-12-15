Afyonkarahisar'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

AK Parti Afyonkarahisar Gençlik Kolları Başkanlığı ile kentteki bazı sivil toplum kuruluşları İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gösterdi.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı üyeleri ve engelli vatandaşlar, ellerinde pankartlarla Zafer Meydanı'nda bir araya geldi.

Basın açıklaması yapan göstericilerden Sude Karakoç, Filistin'de küresel vicdanı yaralayan bir soykırım yaşandığını söyledi.

Küresel güçlerin uyguladığı bütün engelleri aşmaya çalışan Filistinlilerin yanında olduklarını aktaran Karakoç, "Bütün genç arkadaşlarımızla birlikte vicdan sahibi herkesi Filistin etrafında, ortak bir gayede kenetlenmeye davet ediyoruz." dedi.

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