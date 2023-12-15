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        Afyonkarahisar'da mermerlerin içerisine gizlenmiş 1 milyondan fazla uyuşturucu hap ele geçirildi

        Afyonkarahisar'da durdurulan 3 tırdaki mermerlerin içerisinde 1 milyon 212 bin adet "captagon hap" ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 18:50 Güncelleme: 15.12.2023 - 18:59
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        Afyonkarahisar'da mermerlerin içerisine gizlenmiş 1 milyondan fazla uyuşturucu hap ele geçirildi
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        Afyonkarahisar'da durdurulan 3 tırdaki mermerlerin içerisinde 1 milyon 212 bin adet "captagon hap" ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentten uyuşturucu madde sevk edildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, Afyonkarahisar - İzmir kara yolundaki uygulama noktasında mermer yüklü 3 tırı durdurdu.

        Dedektör köpek "Zeyna" tırlardaki aramalarda mermerlere tepki verdi.

        Ekipler, kırdıkları mermerlerin içerisine gizlenmiş 216 kilogram ağırlığındaki 1 milyon 212 bin adet captagon hap ile 37 kilogram toz captagon maddesi ele geçirdi.

        Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla tırlardaki A. M, H.İ.Ü, O.K, F. T. ile S.K. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

        Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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