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        Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı "Aybüke: Öğretmen Oldum Ben" filmini öğretmen ve öğrencilerle izledi

        Afyonkarahisar'da Vali Kübra Yiğitbaşı, PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın hayatını beyaz perdeye taşıyan, "Aybüke: Öğretmen Oldum Ben" filmini, öğretmen ve öğrencilerle izledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 17:23 Güncelleme: 16.12.2023 - 17:36
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        Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı "Aybüke: Öğretmen Oldum Ben" filmini öğretmen ve öğrencilerle izledi
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        Afyonkarahisar'da Vali Kübra Yiğitbaşı, PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın hayatını beyaz perdeye taşıyan, "Aybüke: Öğretmen Oldum Ben" filmini, öğretmen ve öğrencilerle izledi.

        Yiğitbaşı, İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci ile Park Afyon AVM'deki sinemaya çeşitli liselerden gelen öğrenci ve öğretmenleriyle buluştu.

        Öğrencilerle bir süre sohbet eden Yiğitbaş, Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu 22 yaşında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın hayatını beyaz perdeye taşıyan "Aybüke: Öğretmen Oldum Ben" filmini izledi.

        Filmi, Yiğitbaşı ile izleyen öğrenciler ve öğretmenleri zaman zaman duygulandı.

        Yiğitbaşı, AA muhabirine, izledikleri filmde şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın yetiştiği alanda vatanı ve milleti için nasıl katkı sağlamaya çalıştığını gördüklerini söyledi.

        Şehitliğin çok büyük bir mertebe olduğunu dile getiren Yiğitbaşı, "Bugün, burada bizlerle birlikte izleyen öğrencilerimizden daha nice böyle idealist, vatan, millet, bayrak aşkıyla ülkesinin her bir yöresinde çalışma gayreti olan milletine, çocuklarına, gençlerine hizmet etmeye sevdalı bir çok gencimiz yetişecektir. Bu da bizim en büyük duamız ve beklentimizdir." diye konuştu.

        Süleyman Demirel Fen Lisesi Okul Müdürü Turgay Bingül, kızının da Diyarbakır'da öğretmen olduğunu ve öğrencileriyle filmi izlerken çok duygulandığını vurguladı.

        Lise öğrencisi Asude Eğretli ise filmin çok güzel olduğunu, izlerken ağladığını ifade etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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