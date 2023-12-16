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        GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da midibüsün devrilmesi sonucu 25 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'da yolcu taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 25 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 20:25 Güncelleme: 16.12.2023 - 20:25
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        GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da midibüsün devrilmesi sonucu 25 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'da yolcu taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 25 kişi yaralandı.

        M.Ö. (33) idaresindeki 03 ZC 378 plakalı yolcu midibüsü, Afyonkarahisar-Ankara kara yolu Susuz beldesi kavşağında yol kenarına devrildi.

        Kazada, sürücü ile midibüsteki 24 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye, sağlık ve karayolları ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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