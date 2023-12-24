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        Afyonkarahisar'da yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye otomobil çarptı

        Afyonkarahisar'da yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 16:51 Güncelleme: 24.12.2023 - 16:51
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        Afyonkarahisar'da yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye otomobil çarptı
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        Afyonkarahisar'da yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

        H.Ö.S idaresindeki 03 AS 070 plakalı otomobil, Ali Çetinkaya Atatürk Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan yaya E.A'ya (54) çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan E.A Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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