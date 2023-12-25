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        Afyonkarahisar'da öğretmene saldırıya tepki

        Afyonkarahisar'da Eğitim Bir-Sen üyeleri, kentte görev yapan öğretmenin öğrencisi tarafından bıçaklı saldırısı sonucu yaralanmasına tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 17:03 Güncelleme: 25.12.2023 - 17:05
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        Afyonkarahisar'da öğretmene saldırıya tepki
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        Afyonkarahisar'da Eğitim Bir-Sen üyeleri, kentte görev yapan öğretmenin öğrencisi tarafından bıçaklı saldırısı sonucu yaralanmasına tepki gösterdi.

        Sendika üyeleri, 22 Aralık'ta yaşanan olayda din kültürü öğretmeni M.K'nin (45) öğrencisi tarafından bıçakla yaralanmasına tepki göstermek amacıyla Şehit Yunus Çiçek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde bir araya geldi.

        Eğitim Bir-Sen Afyonkarahisar Şube Başkanı Mustafa Arslan, burada yaptığı açıklamada, eğitimcileri hedef alan şiddet saldırılarını kınadıklarını söyledi.

        Bu tür şiddet saldırılarına karşı caydırıcı ve önleyici tedbirler alması gerektiğini ifade eden Arslan, "Okullar kaba kuvvetle problem çözülecek yerler değildir. Bu saldırılar geleceğimizi karartmakta, eğitim camiasını tedirgin etmekte, birçok mağduriyete neden olmaktadır. Eğitimcilere yönelik her saldırı, aklımızı körleştirmekte, ruhumuzu karartmakta, benliğimizi esir almakta, irfanımızı yok etmektedir. Bu sebeple, cehalete dayanan şiddeti veya şiddete dayanan cehaleti bir an evvel ortadan kaldırmalıyız." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri

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