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        Afyonkarahisar Belediyesi canlı müzik ve benzeri etkinliklerin yapılmaması kararı aldı

        Afyonkarahisar Belediyesi, 12 askerin şehit olmasının ardından 2 Ocak Salı gününe kadar canlı müzik ve benzeri etkinliklerin yapılmaması noktasında karar aldığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 15:38 Güncelleme: 26.12.2023 - 15:38
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        Afyonkarahisar Belediyesi canlı müzik ve benzeri etkinliklerin yapılmaması kararı aldı
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        Afyonkarahisar Belediyesi, 12 askerin şehit olmasının ardından 2 Ocak Salı gününe kadar canlı müzik ve benzeri etkinliklerin yapılmaması noktasında karar aldığını bildirdi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından yapılan saldırı ve sonrasında çıkan çatışmada şehit olan 12 askerin asla unutulmayacağı vurgulandı.

        Yetki saha içerisinde canlı müzik ve benzeri etkinliklerin 2 Ocak Salı gününe kadar yapılmaması noktasında karar alındığı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

        "Vatan ve bayrak uğruna şehit olan Mehmetçiklerin ailelerinin ve yakınlarının acılarını millet olarak yürekten paylaşıyoruz. Karara uymayanlar hakkında, gerekli cezai yaptırımlar tereddütsüz bir şekilde uygulanacaktır. Allah şehitlerimize rahmet eylesin, milletimize bir daha bu tür acılar yaşatmasın. Birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyen hainlere de Allah fırsat vermesin."

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