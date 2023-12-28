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        Afyonkarahisar'da refüje devrilen minibüsteki 12 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'da minibüsün refüje devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 20:38 Güncelleme: 28.12.2023 - 20:46
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        Afyonkarahisar'da refüje devrilen minibüsteki 12 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'da minibüsün refüje devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı.

        Erkan M. idaresindeki 03 BA 284 plakalı işçi taşıyan minibüs, Fuar kavşağı istikametinden Efeli kavşağına seyir halindeyken refüje devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 12 kişi, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi ve Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

        Yaralıların durumunun iyi olduğu bildirildi.

        Kazada, minibüsün devrildiği refüjdeki ağaçlar da zarar gördü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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