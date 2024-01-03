Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Afyonkarahisar'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheliye adli işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Afyonkarahisar - Kütahya kara yolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Ekipler, araçta yaptığı aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Otomobildeki Y.U. ile İ.A'ya adli işlem uygulandığı bildirildi.

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