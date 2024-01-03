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        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Afyonkarahisar'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheliye adli işlem uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 10:09 Güncelleme: 03.01.2024 - 10:13
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        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Afyonkarahisar'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheliye adli işlem uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Afyonkarahisar - Kütahya kara yolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

        Ekipler, araçta yaptığı aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

        Otomobildeki Y.U. ile İ.A'ya adli işlem uygulandığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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