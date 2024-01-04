Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı

        Afyonkarahisar'da göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 16:25 Güncelleme: 04.01.2024 - 16:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyonkarahisar'da göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Afyonkarahisar'da göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında Afyonkarahisar - İzmir kara yolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

        Kontrolde, araçtaki 5 kişiden 4'ünün düzensiz göçmen olduğu anlaşıldı.

        Gözaltına alınan araç sürücüsü A.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Yabancı uyruklu 4 kişi, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İBB adayını 7 Ocak'ta açıklayacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İBB adayını 7 Ocak'ta açıklayacağız
        İstanbul'da öğrenci servisi kaçırıldı!
        İstanbul'da öğrenci servisi kaçırıldı!
        AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı!
        Japonya'daki uçak kazasında yeni detaylar
        Japonya'daki uçak kazasında yeni detaylar
        İspanyollar da şaşırdı!
        İspanyollar da şaşırdı!
        Dağda gezerken bulmuştu... Varlığı doğrulandı
        Dağda gezerken bulmuştu... Varlığı doğrulandı
        Ünlü çiftin kızı Gazze halkına böyle destek verdi
        Ünlü çiftin kızı Gazze halkına böyle destek verdi
        Terim ilk maçına çıktı!
        Terim ilk maçına çıktı!
        Balon balığı ifadesi: Balığın tadı aşırı lezzetliydi!
        Balon balığı ifadesi: Balığın tadı aşırı lezzetliydi!
        Zorba ev sahibi binanın kapısını söktürüp elektriği kesti!
        Zorba ev sahibi binanın kapısını söktürüp elektriği kesti!
        Van Gölü kıyısında Güneş patlamalarını takibe aldılar
        Van Gölü kıyısında Güneş patlamalarını takibe aldılar
        "Son 25 yılın en soğuk günü!"
        "Son 25 yılın en soğuk günü!"
        İsrail: Savaşın 3. aşamasına geçildi
        İsrail: Savaşın 3. aşamasına geçildi
        NBA yıldızlarını geride bıraktı!
        NBA yıldızlarını geride bıraktı!
        İsias Oteli davasında ikinci gün!
        İsias Oteli davasında ikinci gün!
        Epstein belgelerinde şok isimler
        Epstein belgelerinde şok isimler
        MSB'den 'akıllı telefon' açıklaması
        MSB'den 'akıllı telefon' açıklaması
        Musk'tan Wilders'e: "Hollanda ulusu kendi eliyle yok olacak"
        Musk'tan Wilders'e: "Hollanda ulusu kendi eliyle yok olacak"
        Mossad ajanı operasyonunda şüpheliler görüntülendi
        Mossad ajanı operasyonunda şüpheliler görüntülendi
        Kıdem tazminatı tavanı belli oldu
        Kıdem tazminatı tavanı belli oldu

        Benzer Haberler

        Afyonkarahisar'da FETÖ üyeliğinden aranan şüpheli tutuklandı
        Afyonkarahisar'da FETÖ üyeliğinden aranan şüpheli tutuklandı
        Afyonkarahisar'da yurtta kalan öğrencilere sucuk ikram edilecek
        Afyonkarahisar'da yurtta kalan öğrencilere sucuk ikram edilecek
        Afyonkarahisar'da trafik kazalarında 7 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da trafik kazalarında 7 kişi yaralandı
        İhsaniye'de voleybol turnuvası yapıldı
        İhsaniye'de voleybol turnuvası yapıldı
        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Afyonkarahisar'da vefat eden polis memuru için tören düzenlendi
        Afyonkarahisar'da vefat eden polis memuru için tören düzenlendi