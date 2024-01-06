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        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 11:53 Güncelleme: 06.01.2024 - 12:01
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        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
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        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli cezaevine gönderildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erenler Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, belirlenen adreslerde yaptığı aramada, bir miktar uyuşturucu ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

        Gözaltına alınan S.A. ile K.E, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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