Afyonkarahisar'da 10 düzensiz göçmen yakalandı

Afyonkarahisar'da otomobilde 5'i çocuk 10 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, Afyonkarahisar-İzmir kara yolundaki uygulama noktasında durdurduğu otomobilde, yurda yasa dışı yollarla giren yabancı uyruklu 5'i çocuk 10 kişiyi yakaladı.

Bazı düzensiz göçmenler, otomobilin bagaj kısmından çıktı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Sürücü İ.B, göçmen kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

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