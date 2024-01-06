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        Afyonkarahisar'da 10 düzensiz göçmen yakalandı

        Afyonkarahisar'da otomobilde 5'i çocuk 10 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 12:33 Güncelleme: 06.01.2024 - 12:37
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        Afyonkarahisar'da 10 düzensiz göçmen yakalandı
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        Afyonkarahisar'da otomobilde 5'i çocuk 10 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

        Ekipler, Afyonkarahisar-İzmir kara yolundaki uygulama noktasında durdurduğu otomobilde, yurda yasa dışı yollarla giren yabancı uyruklu 5'i çocuk 10 kişiyi yakaladı.

        Bazı düzensiz göçmenler, otomobilin bagaj kısmından çıktı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Sürücü İ.B, göçmen kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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