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        Afyonkarahisar'da otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'da otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 11:49 Güncelleme: 15.01.2024 - 11:54
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        Afyonkarahisar'da otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'da otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        M.K idaresindeki 03 SK 063 plakalı otomobil, merkeze bağlı Nuribey beldesi çıkışında, aynı yönde seyreden A.G. (69) yönetimindeki 03 DF 419 plakalı traktöre çarptı.

        İhbar üzerine, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.

        Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan traktör sürücüsü A.G'nin, durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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