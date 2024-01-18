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        Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Afyonkarahisar'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 11:36 Güncelleme: 18.01.2024 - 11:36
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        Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
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        Afyonkarahisar'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve TEM Şube Müdürlüğü'nce ortak çalışmalar yürütüldü.

        Çalışmalarda, FETÖ'ye üye olma suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, FETÖ'nün sözde mütevelli yapılanmasında yer alan O.A. yakalandı.

        O.A. emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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