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        Afyonkarahisar'da 3 bin 600 içi doldurulmuş makaron ele geçirildi

        Afyonkarahisar'da 8 bin boş, 3 bin 600 içi doldurulmuş makaron ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 12:31 Güncelleme: 18.01.2024 - 12:31
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        Afyonkarahisar'da 3 bin 600 içi doldurulmuş makaron ele geçirildi
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        Afyonkarahisar'da 8 bin boş, 3 bin 600 içi doldurulmuş makaron ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, bir iş yerinde arama yapıldı.

        Yapılan aramada 8 bin boş makaron 3 bin 600 içi doldurulmuş makaron, 18 elektronik sigara, 25 elektronik sigara likiti, 8 kilogram nargile tütünü ve 11 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan şüpheli M.F.C. hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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