Afyonkarahisar'da 3 bin 600 içi doldurulmuş makaron ele geçirildi
Afyonkarahisar'da 8 bin boş, 3 bin 600 içi doldurulmuş makaron ele geçirildi.
Afyonkarahisar'da 8 bin boş, 3 bin 600 içi doldurulmuş makaron ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, bir iş yerinde arama yapıldı.
Yapılan aramada 8 bin boş makaron 3 bin 600 içi doldurulmuş makaron, 18 elektronik sigara, 25 elektronik sigara likiti, 8 kilogram nargile tütünü ve 11 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan şüpheli M.F.C. hakkında adli işlem yapıldı.
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