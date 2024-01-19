Afyonkarahisar'da 31 sikke ele geçirildi

Afyonkarahisar'da üzerinden 31 sikke ele geçirilen şüpheliye adli işlem uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Salar beldesindeki bir parkta şüpheli hareketlerde bulunan Y.U'nun (21) üzerinde 31 sikke ele geçirdi.

Şüpheli Y.U'ya adli işlem uygulandı.

Ele geçirilen eserler, incelenmek üzere Afyonkarahisar Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

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