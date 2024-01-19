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        Afyonkarahisar'da 31 sikke ele geçirildi

        Afyonkarahisar'da üzerinden 31 sikke ele geçirilen şüpheliye adli işlem uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 09:28 Güncelleme: 19.01.2024 - 09:37
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        Afyonkarahisar'da 31 sikke ele geçirildi
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        Afyonkarahisar'da üzerinden 31 sikke ele geçirilen şüpheliye adli işlem uygulandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Salar beldesindeki bir parkta şüpheli hareketlerde bulunan Y.U'nun (21) üzerinde 31 sikke ele geçirdi.

        Şüpheli Y.U'ya adli işlem uygulandı.

        Ele geçirilen eserler, incelenmek üzere Afyonkarahisar Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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