Afyonkarahisar'da iki katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü Afyonkarahisar'da iki katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürdü.

Afyonkarahisar'da iki katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürdü.

Alınan bilgiye göre, Sümer Mahallesi'nde ahşap iki katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, Afyonkarahisar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangında, binanın çatısında hasar meydana geldi.