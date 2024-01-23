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        Afyonkarahisar'da evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

        Afyonkarahisar'da 4 farklı evden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 16:26 Güncelleme: 23.01.2024 - 16:32
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        Afyonkarahisar'da evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı
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        Afyonkarahisar'da 4 farklı evden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde Dörtyol ve Çakır mahallelerinde 4 evden beyaz eşyaların yanı sıra soba, testere, kaynak makinesi ve muhtelif eşyalar çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

        Ekipler, iki mahallede yaptığı çalışmalarda hırsızlık şüphelilerinin Y.E.G. ve Ö.D. olduğunu belirledi.

        Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, çalınan malzemelerin bir kısmı ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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