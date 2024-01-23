Afyonkarahisar'da evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı Afyonkarahisar'da 4 farklı evden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da 4 farklı evden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde Dörtyol ve Çakır mahallelerinde 4 evden beyaz eşyaların yanı sıra soba, testere, kaynak makinesi ve muhtelif eşyalar çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, iki mahallede yaptığı çalışmalarda hırsızlık şüphelilerinin Y.E.G. ve Ö.D. olduğunu belirledi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, çalınan malzemelerin bir kısmı ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.