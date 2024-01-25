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        Afyonkarahisar'da göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 1 kişi tutuklandı

        Afyonkarahisar'da göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan iki zanlıdan 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 13:37 Güncelleme: 25.01.2024 - 13:44
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        Afyonkarahisar'da göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 1 kişi tutuklandı
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        Afyonkarahisar'da göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan iki zanlıdan 1'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında Afyonkarahisar-Konya kara yolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

        Kontrolde, araçtaki 4 kişiden 2'sinin düzensiz göçmen olduğu anlaşıldı.

        Gözaltına alınan araçtaki A.Ç. ile S.H. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılardan S.H, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

        Düzensiz göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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