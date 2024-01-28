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        Afyonkarahisar'da 40 ton sahte gübre ele geçirildi

        Afyonkarahisar'da jandarma ekiplerince, 40 ton 650 kilogram sahte gübre ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 11:21 Güncelleme: 28.01.2024 - 11:21
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        Afyonkarahisar'da 40 ton sahte gübre ele geçirildi
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        Afyonkarahisar'da jandarma ekiplerince, 40 ton 650 kilogram sahte gübre ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nuribey beldesinde sahte gübre satışı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Savcılık talimatıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeliyle belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, 40 ton 650 kilogram gübrenin barkodlarının sahte olduğu tespit edildi.

        Jandarma ekipleri, adreslerinde sahte gübre ele geçirilen 8 kişinin ifadesine başvurdu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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