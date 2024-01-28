Afyonkarahisar'da 40 ton sahte gübre ele geçirildi

Afyonkarahisar'da jandarma ekiplerince, 40 ton 650 kilogram sahte gübre ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nuribey beldesinde sahte gübre satışı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Savcılık talimatıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeliyle belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, 40 ton 650 kilogram gübrenin barkodlarının sahte olduğu tespit edildi.

Jandarma ekipleri, adreslerinde sahte gübre ele geçirilen 8 kişinin ifadesine başvurdu.