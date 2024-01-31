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        Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan otomobil iş yerine girdi

        Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan otomobil, bir bina altında börek satışı yapan iş yerinde hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 10:17 Güncelleme: 31.01.2024 - 10:20
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        Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan otomobil iş yerine girdi
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        Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan otomobil, bir bina altında börek satışı yapan iş yerinde hasara neden oldu.

        Servet K. idaresindeki 34 YOB 95 plakalı otomobil, Ece Mahallesi Konak Caddesinde bir börekçi dükkanının kapısına çarptı, aracın bir kısmı içeri girdi.

        Yaralananın olmadığı kazada, camların kırıldığı iş yerinde hasar meydana geldi.

        Kaza sonrası otomobil sürücüsü Servet K, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

        Çekici yardımıyla iş yerinden çıkarılan otomobil ise otoparka götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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