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        Bilek güreşinin şampiyon "Sultan"ı, yeni madalyalar için iddialı

        ARİF YAVUZ - Bilek güreşinde Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonlukları bulunan 25 yaşındaki milli sporcu Sultan Sivrihisarlı, kolu kırılınca bir süre ara vermek zorunda kaldığı yarışmalara, yeniden madalyalar kazanmak için iddialı hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 11:11 Güncelleme: 31.01.2024 - 11:11
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        Bilek güreşinin şampiyon "Sultan"ı, yeni madalyalar için iddialı
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        ARİF YAVUZ - Bilek güreşinde Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonlukları bulunan 25 yaşındaki milli sporcu Sultan Sivrihisarlı, kolu kırılınca bir süre ara vermek zorunda kaldığı yarışmalara, yeniden madalyalar kazanmak için iddialı hazırlanıyor.

        Sivrihisarlı, 4 yılda sağ ve sol kolda 8 Türkiye şampiyonluğunun yanı sıra uluslararası yarışmalarda da başarılı dereceler elde ederek toplam 48 madalya kazandı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde bilek güreşi antrenörü olarak görev alan Sivrihisarlı, 2019'da Antalya'da katıldığı Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda yaptığı hamle sonrası sol kolu kırıldı. Tedavinin ardından eski gücüne ve sağlığına kavuşan Sivrihisarlı, bu yıl sporcularıyla yarışlara hazırlanıyor.

        - Yeni madalyalar için motivasyon yüksek

        Sultan Sivrihisarlı, AA muhabirine, aldığı radikal kararla ulusal ve uluslararası madalyalarının bulunduğu minder güreşini 2015'de bıraktığını, 5 aylık çalışmayla bilek güreşinde şampiyonluklar yaşadığını söyledi.

        Kolu kırılınca ara vermek zorunda kaldığı sporu çok özlediğini ama yine ait olduğu yerde bulunduğunu aktaran Sivrihisarlı, yaşamı boyunca disiplinli çalışmayı hiçbir zaman bırakmadığını dile getirdi.

        Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası ve milli takım seçmelerinin 27 Şubat'ta Samsun'da düzenleneceğine değinen Sivrihisarlı, şöyle konuştu:

        "Bu yıl kendimi çok iyi hissediyorum. Tekrardan şampiyon olacağıma inanıyorum. 65 kiloda büyükler kategorisinde yeniden hazırlandığım yarışmalar için antrenör olarak da sporcularımı çalıştırıyorum. Onlarla çok verimli antrenmanlar çıkartıyorum. Kendim gibi sporcularımın da şampiyon olacaklarına inanıyorum. Ben de bilek güreşinde ulusal ve uluslararası şampiyonalarda kaldığım yerden devam edeceğim. Bu konuda da iddialı, güçlüyüm. Bütün madalyalara sporcularımla talibiz. Azimliyiz ve motivasyonumuz yüksek."

        Sivrihisarlı, katıldığı yarışlardan madalyasız dönmediğini, kariyerine yeni şampiyonluklar eklemek istediğini kaydetti.

        - Dünya çapında bir sporcu

        Milli antrenör Suat Gökçimen de sporcusu ve meslektaşı Sivrihisarlı ile kısa sürede büyük mesafe alarak sağ ve sol kolda madalyalar kazandıklarını vurguladı.

        Dünya çapında başarılı bir sporcu yetiştirmekten çok mutlu olduğunu belirten Gökçimen, "Birlikte çalışarak antrenörlük bilgilerimi kendisine aktarıyorum. Sultan'ın yaşı hala daha genç. Sol kolundan ağır bir sakatlık geçirdi. Üçüncülük elde etti ama biz o yıl çok üzülmüştük. Şimdi sol kolu toparladı. Sağ kolu çok daha iyi. Her iki kolda da başarılı bir performans yakalayıp, inşallah yine şampiyon olacağız." ifadesini kullandı.

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