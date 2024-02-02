Afyonkarahisar'da okullarda yetenek taramasına yönelik toplantı yapıldı Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Betül Büyükkılıç, "Okullardaki Yetenek Taraması, Geleneksel Çocuk Oyunları ve Omurga Sağlığı" üzerine yapılan toplantıya katıldı.

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Betül Büyükkılıç, "Okullardaki Yetenek Taraması, Geleneksel Çocuk Oyunları ve Omurga Sağlığı" üzerine yapılan toplantıya katıldı.

Büyükkılıç, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'ndaki toplantıda, il genelindeki ilkokul ve ortaokullarda yetenek taramalarının ve geleneksel çocuk oyunlarının önemli olduğunu belirtti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu da merkez ve ilçelerdeki gençlerin yeteneklerinin taranacağını, geleneksel çocuk oyunlarıyla buluşacaklarını ifade etti.

Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen ve Okul Sporları İl Temsilcisi Muhammed Doğan da toplantıda, sunum yaparak katılımcıları bilgilendirdi.

Toplantıya, İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fatih Akçil de katıldı.