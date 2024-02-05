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        Afyonkarahisar'da bir apartmanda çıkan yangında 10 kişi dumandan etkilendi

        Afyonkarahisar'da bir apartmanda çıkan yangın söndürüldü, binada bulunan 10 kişi dumandan etkilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 23:42 Güncelleme: 05.02.2024 - 23:51
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        Afyonkarahisar'da bir apartmanda çıkan yangında 10 kişi dumandan etkilendi
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        Afyonkarahisar'da bir apartmanda çıkan yangın söndürüldü, binada bulunan 10 kişi dumandan etkilendi.

        Kanlıca Mahallesi Gün Sazak Bulvarı'ndaki bir apartmanın 1. katındaki Yusuf Dinler'e ait dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Mahalle sakinlerinin haber vermesiyle olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yangın sırasında dumandan etkilenen 10 kişinin 3'ü ambulansta tedavi edildi, 7'si ise Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.

        İtfaiye görevlilerince söndürülen yangın, binada hasara neden oldu.

        Öte yandan hastaneye kaldırılan 7 kişinin de hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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