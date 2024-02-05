Afyonkarahisar'da bir apartmanda çıkan yangında 10 kişi dumandan etkilendi

İtfaiye görevlilerince söndürülen yangın, binada hasara neden oldu.

Mahalle sakinlerinin haber vermesiyle olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kanlıca Mahallesi Gün Sazak Bulvarı'ndaki bir apartmanın 1. katındaki Yusuf Dinler'e ait dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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