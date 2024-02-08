Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da bir kişinin silahla yaralanmasıyla ilgili 2 şüpheli yakalandı

        Afyonkarahisar'da tartıştıkları kişiyi av tüfeğiyle yaralayan 2 zanlı, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 11:51 Güncelleme: 08.02.2024 - 11:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyonkarahisar'da bir kişinin silahla yaralanmasıyla ilgili 2 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Afyonkarahisar'da tartıştıkları kişiyi av tüfeğiyle yaralayan 2 zanlı, gözaltına alındı.

        Gebeceler beldesinde yaşayan Ş.A. ve A.A, arkadaşları A.O. ile belde merkezinde henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.O. bu kişilerden biri tarafından av tüfeğiyle yaralandı.

        Kendi imkanlarıyla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne giden yaralının, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Gözaltına alınan Ş.A. ile A.A'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Çağlayan Adliyesi'ndeki terör saldırısına ilişkin yeni görüntülere ulaşıldı!
        Çağlayan Adliyesi'ndeki terör saldırısına ilişkin yeni görüntülere ulaşıldı!
        G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da!
        G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da!
        TCMB enflasyon tahminlerinde değişikliğe gitmedi
        TCMB enflasyon tahminlerinde değişikliğe gitmedi
        ABD'de Yüksek Mahkeme Trump hakkında kararını verecek
        ABD'de Yüksek Mahkeme Trump hakkında kararını verecek
        Beşiktaş'ta "iki yiğit" TFF'ye gidiyor!
        Beşiktaş'ta "iki yiğit" TFF'ye gidiyor!
        Depremin acısı çay ocağının duvarlarında
        Depremin acısı çay ocağının duvarlarında
        Deprem bölgesinde nüfus artış hızı en çok azalan iller
        Deprem bölgesinde nüfus artış hızı en çok azalan iller
        Otomobil takla attı, sürücü ortadan kayboldu!
        Otomobil takla attı, sürücü ortadan kayboldu!
        30 yıllık lösemi çalışması yok oldu
        30 yıllık lösemi çalışması yok oldu
        Fizyoterapi teknikeri kadın vahşet kurbanı!
        Fizyoterapi teknikeri kadın vahşet kurbanı!
        ABD'de senatörler Ukrayna paketini bloke etti
        ABD'de senatörler Ukrayna paketini bloke etti
        Babasını, annesini ve kardeşini öldürdü!
        Babasını, annesini ve kardeşini öldürdü!
        Pakistan'da gergin seçim: İnternet kesildi, saldırı gerçekleşti!
        Pakistan'da gergin seçim: İnternet kesildi, saldırı gerçekleşti!
        Habur Sınır Kapısı'nda ele geçirildi! Piyasa değeri: 655 milyon TL!
        Habur Sınır Kapısı'nda ele geçirildi! Piyasa değeri: 655 milyon TL!
        Santos'tan Antalya'da sürpriz!
        Santos'tan Antalya'da sürpriz!
        'Yasak aşk' cinayetinde flaş gelişme!
        'Yasak aşk' cinayetinde flaş gelişme!
        "Malzeme iyi olunca..."
        "Malzeme iyi olunca..."
        Helikopter kazasında hayatını kaybeden başkanın son sözleri!
        Helikopter kazasında hayatını kaybeden başkanın son sözleri!
        Yarım çalışma izni işçinin hakkı
        Yarım çalışma izni işçinin hakkı
        2.5 milyar TL'lik dolandırıcılık iddiası! Aylık yüzde 17 faiz! İşte yeni ayrıntılar!
        2.5 milyar TL'lik dolandırıcılık iddiası! Aylık yüzde 17 faiz! İşte yeni ayrıntılar!

        Benzer Haberler

        Afyonkarahisar'da firari hükümlü yakalandı
        Afyonkarahisar'da firari hükümlü yakalandı
        Afyonkarahisar'da iki iş yerinde kaçak elektronik ürünler ele geçirildi
        Afyonkarahisar'da iki iş yerinde kaçak elektronik ürünler ele geçirildi
        Afyonkarahisar'da tıra çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü
        Afyonkarahisar'da tıra çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü
        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Şamlıoğlu, Afyonkarahisar'da konuştu:
        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Şamlıoğlu, Afyonkarahisar'da konuştu:
        Afyonkarahisar'da kaçak kazı yapan 2 şüpheli yakalandı
        Afyonkarahisar'da kaçak kazı yapan 2 şüpheli yakalandı
        Afyonkarahisar'da 15 seçmenli köyün muhtarı yedinci dönem için aday oldu
        Afyonkarahisar'da 15 seçmenli köyün muhtarı yedinci dönem için aday oldu