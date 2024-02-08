Afyonkarahisar'da bir kişinin silahla yaralanmasıyla ilgili 2 şüpheli yakalandı
Afyonkarahisar'da tartıştıkları kişiyi av tüfeğiyle yaralayan 2 zanlı, gözaltına alındı.
Afyonkarahisar'da tartıştıkları kişiyi av tüfeğiyle yaralayan 2 zanlı, gözaltına alındı.
Gebeceler beldesinde yaşayan Ş.A. ve A.A, arkadaşları A.O. ile belde merkezinde henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.O. bu kişilerden biri tarafından av tüfeğiyle yaralandı.
Kendi imkanlarıyla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne giden yaralının, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Gözaltına alınan Ş.A. ile A.A'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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