Bakımevinde tanışan bedensel engelli çift 11 yıldır zorlukları sevgiyle aşıyor

ARİF YAVUZ - Afyonkarahisar'da yaşayan bedensel engelli Nazar ile Kutsal Efe çifti, bakımevinde başlayan aşklarını, 11 yıldır birbirlerine duydukları sevgi ve hoşgörüyle ilk günkü gibi sürdürüyor.

Taşpınar Mahallesi'nde yaşayan 56 yaşındaki Kutsal Efe, rahatsızlığı nedeniyle yaklaşık 15 yıl önce yürüme yeteneğini kaybetti.

Kütahya'da engelli bakımevine yerleşen Efe, burada bir arkadaşı aracılığıyla 35 yaşındaki Nazar Hanım ile tanıştı.

Birbirlerine aşık olan çift, 11 yıl önce hayatlarını birleştirdi.

Afyonkarahisar'a yerleşen ve her ikisi de akülü araçlarıyla hareket eden çift, devlet desteği ve komşularının yardımıyla geçimlerini sağlıyor.

- "Nazar benim yaşam sevincim oldu. Şimdi sevgi doluyum"

Pamuk şeker satan Kutsal Efe, AA muhabirine, görüşmeye başladıkları eşiyle dört yılın sonunda evlenmeye karar verdiklerini söyledi.

Hayatlarında aldıkları en anlamlı kararın evlilik olduğunu aktaran Efe, "Nazar, hep bana inandı ve güvendi. Ben de ona güvendim, sonunda da evlendik. Bizim evliliğimizin sırrı da güven ve anlayış oldu. Çiftlerin birbirini anlaması çok önemli. Her kararımızı ortak alıyoruz. Birbirimizi seviyoruz. Mutluyuz, huzurluyuz." diye konuştu.

Efe, eşiyle çok güzeler anılar biriktirdiklerini belirterek, "Halimize her zaman şükrediyoruz. İyi ki Nazar'ı tanımışım, iyi ki sevdiğim kadın yanımda. Her zaman birlikteyiz. Daha ben ne isteyebilirim. 'Bu dünyada acaba benden daha mutlu kişi var mıdır?' diye düşünüyorum. Özellikle annem öldükten sonra Nazar benim yaşam sevincim oldu. Şimdi sevgi doluyum." ifadesini kullandı.

- Eşini tanıdıkça daha çok sevdi

Nazar Efe de severek evlendiği eşi Kutsal Efe ile mutlu olduğunu dile getirdi.

Eşini tanıdıkça daha çok sevdiğini vurgulayan Efe, "Ailelerimiz ve çevremizdekiler durumumuzdan dolayı evlenmemize olumsuz yaklaştı, ama biz dinlemedik. İyi ki evlenmişiz. Mutluyum, sevgi önemli. Birbirimize sürekli destek oluyoruz." dedi.