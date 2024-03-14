Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Afyonkarahisar'da konuştu:

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Tarımsal Araştırma Geliştirme Genel Müdürlüğünün 35 ilde faaliyette bulunan araştırma enstitüleri ile ülkenin en büyük, dünyanın da önde gelen ilk 10 AR-GE kuruluşundan biri olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 15:18 Güncelleme: 14.03.2024 - 15:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Afyonkarahisar'da konuştu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Tarımsal Araştırma Geliştirme Genel Müdürlüğünün 35 ilde faaliyette bulunan araştırma enstitüleri ile ülkenin en büyük, dünyanın da önde gelen ilk 10 AR-GE kuruluşundan biri olduğunu söyledi.

        Yumaklı, Afyonkarahisar Valiliğini ziyaret ederek Vali Kübra Güran Yiğitbaşı'dan kentteki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

        Daha sonra AK Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Hüseyin Ceylan Uluçay'ın Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret eden Yumaklı, ardından Milli Egemenlik Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu, vatandaşlarla sohbet etti.

        Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin Kocatepe Hayvan Hastanesinin açılışına katılan Yumaklı, burada yaptığı konuşmada, bugün gıda arz güvenliğinin bir parçası ve hayvansal üretimle alakalı önemli unsurlardan biri olan hayvan sağlığıyla ilgili bir tesisi açmak üzere bir arada olduklarını söyledi.

        Bakanlık olarak politikalarının "sağlıklı insan için sağlıklı gıda, sağlıklı gıda için de sağlıklı hayvansal üretim" olduğunu aktaran Yumaklı, şöyle konuştu:

        "Herkes artık herhangi bir tereddüde mahal vermeyecek şekilde tarımsal üretimin stratejik bir sektör olduğu ve stratejik öneme sahip bu sektörün çok farklı dış etkenlerle etkilendiği, özellikle son dönemde salgınlar, savaşlar, doğal afetler, iklim değişikliği ve nüfus artışıyla beraber bu konunun önem derecesinin arttığında mutabık. Biz bu risk faktörlerini, yeni normal olarak niteliyoruz. Bu minvalde bir yandan daha çok gıda üretmemiz gerekirken diğer yandan da üretimi baskılayan girdi maliyetlerini yükselten bazı süreçlerle karşı karşıya kalıyoruz."

        -"130 yıllık AR-GE kültürümüzde çalışmalarımıza devam ediyoruz"

        Yumaklı, etkin politikalar ile sektör paydaşlarının azmiyle hep birlikte tarımsal üretimi daha ileriye taşıyacaklarını vurguladı.

        Tarımsal AR-GE'ye yatırım yaptıklarına değinen Yumaklı, "Bakanlığımız birimlerinden Tarımsal Araştırma Geliştirme Genel Müdürlüğü 35 ilimizde faaliyette bulunan araştırma enstitüleri ile ülkemizin en büyük, dünyanın da önde gelen ilk 10 AR-GE kuruluşundan birisidir. 49 araştırma enstitümüzde 2 bin 400'ü araştırmacı, 6 bin 500 çalışanımız, 300 laboratuvarımız, 130 yıllık AR-GE kültürümüzde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ayrıca, AR-GE destek programımızla ülkemizin ihtiyaç duyduğu bilgi ve teknolojileri özel sektör ve üniversitelerle birlikte paylaşıyoruz. Sonuna kadar da onlara destek veriyoruz." diye konuştu.

        -"Ülkemizin tarımsal üretimdeki rekabet gücünü arttırmak için var gücümüzle çalışacağız"

        Yumaklı, veteriner hekimlerin ülke hayvancılığının gelişmesi için kamu ve özel sektörde çok önemli rol oynadığına dikkat çekti.

        Veteriner fakültesi bünyesinde faaliyet gösterecek olan hayvan hastanesinin de genç veteriner hekim adayları için iyi bir uygulama merkezi olması temennisinde bulunan Yumaklı, şunları kaydetti:

        "Bu modern hastanenin bölge için önemli bir eser olduğunun altını çizmek istiyorum. Bizler 'Ambarın anahtarı kimdeyse güç ondadır.' düsturuyla ülkemizin tarımsal üretimdeki rekabet gücünü artırmak için var gücümüzle çalışacağız. Ülkemizde her şey bol olsun, bereketli olsun. Verimli olsun, kaliteli olsun. Buradaki bütün öğretim üyesi hocalarım, öğrencilerim ve buna destek olan kimler varsa canıgönülden tebrik ve teşekkür ediyorum. Bakanlığımızın her daim destekleri onların yanında olacaktır."

        Programda, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya ve AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş da konuşma yaptı.

        Konuşmaların ardından Kocatepe Hayvan Hastanesinin açılışı yapıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Ağrı'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Ağrı'da
        Yeni bir "büyükşehir" mi geliyor?
        Yeni bir "büyükşehir" mi geliyor?
        286 kişiyi kaçırdılar, 600 bin doları aşkın fidye istiyorlar!
        286 kişiyi kaçırdılar, 600 bin doları aşkın fidye istiyorlar!
        'Job ghosting' sorunu büyüyor
        'Job ghosting' sorunu büyüyor
        Hollandalı futbolcu tutuklandı! 7.5 yıl hapis
        Hollandalı futbolcu tutuklandı! 7.5 yıl hapis
        İş yerinde cinayet! 17 yaşındaki eski kız arkadaşını öldürdü
        İş yerinde cinayet! 17 yaşındaki eski kız arkadaşını öldürdü
        O özellik insanların dışında bir tek onlarda varmış!
        O özellik insanların dışında bir tek onlarda varmış!
        Yunus ve Zaniolo Galatasaray'a dönebilir!
        Yunus ve Zaniolo Galatasaray'a dönebilir!
        Rusya'nın ticarette Batı'ya karşı yeni planı
        Rusya'nın ticarette Batı'ya karşı yeni planı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Bu 3 cümleyi sık duyuyorsanız dikkat!
        Bu 3 cümleyi sık duyuyorsanız dikkat!
        Çocuklarının babası olmadığı boşanınca ortaya çıktı
        Çocuklarının babası olmadığı boşanınca ortaya çıktı
        Hayatı film olacak
        Hayatı film olacak
        Beklenen çalışma geldi! Kalp krizi ve pıhtının sebebi Covid aşıları değil
        Beklenen çalışma geldi! Kalp krizi ve pıhtının sebebi Covid aşıları değil
        Alperen tarihe geçecek: 225 milyon dolar!
        Alperen tarihe geçecek: 225 milyon dolar!
        Bu kez de şarkılarını satıyor
        Bu kez de şarkılarını satıyor
        Fenerbahçe, Avrupa'da çeyrek final için sahaya çıkıyor
        Fenerbahçe, Avrupa'da çeyrek final için sahaya çıkıyor
        Yapay Zekâ ABD'nin de Kırmızı Kitabı'na tehdit olarak girdi
        Yapay Zekâ ABD'nin de Kırmızı Kitabı'na tehdit olarak girdi
        Konut satışlarında 'deprem' etkisi
        Konut satışlarında 'deprem' etkisi
        2022'deki rekor, denetim getirdi
        2022'deki rekor, denetim getirdi

        Benzer Haberler

        Afyonkarahisar'da kurt ve akbabaların beslenme anı fotokapanla kayda alındı
        Afyonkarahisar'da kurt ve akbabaların beslenme anı fotokapanla kayda alındı
        Kurtlar ve akbabalar beslenirken fotokapanla görüntülendi
        Kurtlar ve akbabalar beslenirken fotokapanla görüntülendi
        Afyonkarahisar'da firari hükümlü yakalandı
        Afyonkarahisar'da firari hükümlü yakalandı
        Afyonkarahisar'da drift yapan sürücüye 32 bin 233 lira ceza verildi
        Afyonkarahisar'da drift yapan sürücüye 32 bin 233 lira ceza verildi
        Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı Mehmetçikle iftar yaptı
        Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı Mehmetçikle iftar yaptı
        İscehisar'da plaka basımı başladı
        İscehisar'da plaka basımı başladı