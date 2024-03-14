Afyonkarahisar'da aranan firari hükümlü yakalandı
Afyonkarahisar'da hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Afyonkarahisar'da hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte araması bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, "Vergi Usul Kanununa Muhalefet" suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan B.A'yı kent merkezinde yakaladı.
Hükümlü, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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