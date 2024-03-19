Afyonkarahisar'da 3 düzensiz göçmen yakalandı
Afyonkarahisar'da yasa dışı yollarla yurda giren 3 düzensiz göçmen yakalandı.
Afyonkarahisar'da yasa dışı yollarla yurda giren 3 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığınca, Sinanpaşa ilçesi Düzağaç beldesinde bir araç durduruldu.
Yapılan kontrolde, Suriye uyruklu araç sürücüsü M.A, gözaltına alındı.
Suriye uyruklu 3 düzensiz göçmen, sınır dışı edilmek üzere Afyonkarahisar İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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