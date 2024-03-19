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        Afyonkarahisar'da 3 düzensiz göçmen yakalandı

        Afyonkarahisar'da yasa dışı yollarla yurda giren 3 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 12:41 Güncelleme: 19.03.2024 - 12:41
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        Afyonkarahisar'da 3 düzensiz göçmen yakalandı
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        Afyonkarahisar'da yasa dışı yollarla yurda giren 3 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığınca, Sinanpaşa ilçesi Düzağaç beldesinde bir araç durduruldu.

        Yapılan kontrolde, Suriye uyruklu araç sürücüsü M.A, gözaltına alındı.

        Suriye uyruklu 3 düzensiz göçmen, sınır dışı edilmek üzere Afyonkarahisar İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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