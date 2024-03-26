Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da firari 2 hükümlü yakalandı

        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 10:53 Güncelleme: 26.03.2024 - 10:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyonkarahisar'da firari 2 hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, kentte araması bulunanların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

        Ekipler, "kasten yaralama" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. ile 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A'yı Sandıklı ilçesinde yakaladı.

        Hükümlüler, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Pet shopta yasaklanan hayvan satışı sosyal medyada arttı
        Pet shopta yasaklanan hayvan satışı sosyal medyada arttı
        Hakemlerin penaltı itirafı
        Hakemlerin penaltı itirafı
        ABD'de gemi köprüye çarptı: Araçların bulunduğu köprü yıkıldı!
        ABD'de gemi köprüye çarptı: Araçların bulunduğu köprü yıkıldı!
        "Onlara asla imza atmam!"
        "Onlara asla imza atmam!"
        Artık İngiliz değiller!
        Artık İngiliz değiller!
        Milli Takım'ın Avusturya 11'i
        Milli Takım'ın Avusturya 11'i
        Güvenlik kriziyle boğuşan ülkede en genç belediye başkanı öldürüldü!
        Güvenlik kriziyle boğuşan ülkede en genç belediye başkanı öldürüldü!
        Sağlığı hakkında son gelişme
        Sağlığı hakkında son gelişme
        Milliler bir ilki başardı!
        Milliler bir ilki başardı!
        SGK'dan emeklileri ilgilendiren banka promosyonu açıklaması
        SGK'dan emeklileri ilgilendiren banka promosyonu açıklaması
        İstanbul'daki çifte cinayetle ilgili valilikten açıklama!
        İstanbul'daki çifte cinayetle ilgili valilikten açıklama!
        Tac Mahal'in ardındaki aşk hikayesi
        Tac Mahal'in ardındaki aşk hikayesi
        "Kate Middleton'ın komplo teorileri arkasında Çin, Rusya ve İran var"
        "Kate Middleton'ın komplo teorileri arkasında Çin, Rusya ve İran var"
        İstanbul’da sanat dolu 1 gün
        İstanbul’da sanat dolu 1 gün
        Yabancıların çekim merkezi
        Yabancıların çekim merkezi
        Sağanak, kar ve toz taşınımı uyarıları
        Sağanak, kar ve toz taşınımı uyarıları
        Boeing'de yeni CEO arayışı
        Boeing'de yeni CEO arayışı
        Sanayide reel ücret endeksi arttı
        Sanayide reel ücret endeksi arttı
        ÖSYM duyurdu! YKS için 2. geç başvuru alınacak
        ÖSYM duyurdu! YKS için 2. geç başvuru alınacak
        Sedyeden düşürülen hasta hayatını kaybetti
        Sedyeden düşürülen hasta hayatını kaybetti

        Benzer Haberler

        Afyonkarahisar'da devrilen beton mikserinin sürücüsü hayatını kaybetti
        Afyonkarahisar'da devrilen beton mikserinin sürücüsü hayatını kaybetti
        Kore Gazisi Veli Paşaoğlu son yolculuğuna uğurlandı
        Kore Gazisi Veli Paşaoğlu son yolculuğuna uğurlandı
        Afyonkarahisar'da ramazan etkinlikleri devam ediyor
        Afyonkarahisar'da ramazan etkinlikleri devam ediyor
        Afyonkarahisar'da 89 yaşındaki Mutluer, Vali Yiğitbaşı'nı görüntülü aradı
        Afyonkarahisar'da 89 yaşındaki Mutluer, Vali Yiğitbaşı'nı görüntülü aradı
        Afyonkarahisar'da YetimSev Vakfı, 850 çocuğa bayramlık aldı
        Afyonkarahisar'da YetimSev Vakfı, 850 çocuğa bayramlık aldı
        İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Afyonkarahisar'da partisinin iftar program...
        İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Afyonkarahisar'da partisinin iftar program...